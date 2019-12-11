Санкт-Петербург, 11 декабря, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Петербург попал в пятерку комфортных городов России благодаря исторической планировке и застройке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Напомним, эксперты института территориального развития «Урбаника» по результатам исследования создали рейтинг самых комфортных и доступных по стоимости проживания для работающих людей российских городов. Петербург вошел в пятерку лучших.

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По словам Александра Карпова, хотя рейтингам он не доверяет, но если сравнивать качество жизни в Петербурге и в других городах-миллионниках, то выходит, что качество среды Северной столицы выше благодаря исторической планировке, а не современной застройке.

«Попадание Петербурга в этот рейтинг не означает, что то, что строится в последние годы, является чем-то хорошим. Исторически Петербург развивался на основе регулярной планировки, что делает его одним из настоящих городов России», — отметил спикер.

Желание миллионов людей жить в Петербурге подогревает интерес бизнеса, что, в свою очередь, позволяет предлагать в городе разнообразные услуги, которые и создают комфортную среду обитания.

Также спикер отметил, что Краснодар возглавляет этот рейтинг благодаря комфортному климату.