Москва, , 08:21 — REGNUM Пять российских городов являются самыми комфортными и доступными по стоимости проживания для работающих там людей. Лидером рейтинга стал Краснодар, отмечают эксперты института территориального развития «Урбаника».

Одновременно комфортная и относительно недорогая жизнь также в Сургуте, Санкт-Петербурге, Тюмени и Калуге. Вторую пятёрку составили Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь.

Москва оказалась на 52-м месте, так как средние зарплаты здесь невысоки по сравнению со стоимостью жизни. Кроме того, в городе низкая обеспеченность жильём, автомобильные пробки и не самая лучшая экологическая обстановка, отмечает РБК.

Всего эксперты проанализировали показатели ста российских городов с населением более 173 тыс. человек. Они не включили в рейтинг подмосковные города, которые фактически являются частью Москвы, и Норильск.

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