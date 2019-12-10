Минск, 10 декабря, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Олег Белоконев — уже не первый заместитель министра обороны и не начальник Генштаба Вооружённых сил. Александр Лукашенко освободил его от этих должностей, подписав указ президента N439. Согласно указу, генерал-майор уволен в запас с правом ношения военной формы и знаков различия.

Mil.by Олег Белоконев

Формальным основанием для увольнения и освобождения Белоконева от должностей стали итоги парламентской кампании — военачальник получил мандат члена Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Теперь он сможет голосовать за разработанные в президентской администрации законопроекты и обсуждать их.

Читайте на эту тему: Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков