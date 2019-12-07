Сочи, Краснодарский край, 7 декабря, 2019, 16:55 — ИА Регнум. За 20 лет в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, в Сочи в резиденции президента РФ «Бочаров ручей» проходят российско-белорусские переговоры. Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии.

Ранее российский лидер выразил надежду, что Россия и Белоруссия продолжат работать над тем, чтоб народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.

Отметим, что после вылета Лукашенко на переговоры в Сочи об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России, в центре Минска началась акция протеста прозападной оппозиции

Читайте также: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи — все новости