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Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи — Все новости

В Сочи 7 декабря состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят перспективы углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Накануне, 6 декабря, в Сочи состоялись переговоры глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Они обсуждали согласование «дорожных карт» по интеграции России и Белоруссии. Ожидается, что на сегодняшних переговорах Румас и Медведев доложат лидерам России и Белоруссии о результатах своих переговорах.