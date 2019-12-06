В Санкт-Петербурге 6 декабря продолжил свою работу IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Перспективы развития Арктической зоны России обсуждают около 2500 делегатов из 40 регионов России: губернаторы и представители органов власти всех арктических регионов, представители федеральных министерств и ведомств, сенаторы и депутаты Федерального собрания РФ. Делегации на форум направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и АТР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

10:18 Начался второй день работы на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который с 5 по 7 декабря проходит в Санкт-Петербурге.

10:21 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, выступая на форуме, заявил, что Северная столица не претендует на звание «столицы Арктики», но по факту является основным координатором и интегратором арктической активности. «У нас при Комитете по делам Арктики создан Совет представительств регионов Арктической зоны РФ, у нас основное судостроение, проектные мощности, петербургское конструкторское бюро «Айсберг» разработало проект ледокола «Лидер», у нас научно-технический потенциал, работаем над созданием радиотехнического телекоммуникационного кластера», — сказал чиновник Смольного.

10:26 Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов напомнил, что 30 процентов российской Арктики составляют территории Красноярского края. Создана стратегия края по развитию Севера и АЗРФ, реализуются три проекта по добыче углеводородов, что позволит на Арктике получить 528 млрд рублей. «Работаем над созданием этнопоселков с сохранением культуры коренных малочисленных народов Севера (три пилотных населённых пункта) в тундре, лесотундре и тайге, с поддержкой национальных ремёсел, прежде всего оленеводства. На Таймыре создадим завод по переработке оленины совместно с финской компанией. Создаём институт Севера и Арктики на базе СФУ, в Норильске запускаем программу реновации жилья», — сказал чиновник.

10:30 Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров на форуме отметил, что в ЯНАО добывается более 80 процентов газа всей России. Порт Сабетта — один из главных драйверов развития российской Арктики. А завод «Ямал СПГ» стал примером инвестирования и кооперации России, Китая и Японии. По словам чиновника, на производстве проекта «Арктика СПГ2» задействовано 800 российских предприятий.

10:41 Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в первый день форума. minvr.ru.

10:41 Первый замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев в своем выступлении отметил, что регион продвигает неуглеводородные проекты. Особое внимание — научно-образовательному центру на базе САФУ, а также Северному федеральному медицинскому университету. На его базе поставлена задача создать соответствующий центр.

10:44 В Архангельской области создаётся кластер судостроительного комплекса, гражданского и военного. Идет работа над развитием конкурентоспособности Архангельского порта — строится логистический комплекс в порту совместно с Минобороны.

10:48 Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области, начала свое выступление на форуме с показа ролика со словами «Мурманск — столица Арктики». «Наша главная программа называется «На Севере жить», отметила она.

11:03 Новые точки роста в Мурманской области — добыча полезных ископаемых на шельфе, от разведки до реализации. «Новатэк» создаёт центр крупнотоннажных морских сооружений, это даст региону 15 000 рабочих мест. Создаётся Арктический центр судоремонта и судостроения на базе трех действующих предприятий. Главная проблема — отток населения, около 3000 в год.

11:09 Постоянный представитель Якутии при президенте РФАндрей Федотов сказал, что рад, что к своим 60 годам дожил до момента развития Арктики. Хорошо, что в Арктику вернулись армия, Северный флот, значит, вернулось государство, сказал он. По словам Федотова, кто выжил на Севере в 90-е годы — это все интернациональный малочисленный народ Севера, которому надо помочь. «Мы тоже готовим стратегию развития Якутии до 2035 года», — сказал он. По его мнению, чтобы не спорить о столичности в Арктике, надо оставить её Санкт-Петербургу.

11:11 Восточная и Западная Арктика — это очень разные территории, заметил Андрей Федотов. «Вечная мерзлота всё-таки на востоке», — пояснил он свою мысль. Арктике необходимо, как минимум, два научно-образовательных центра — на западе и на востоке.

11:27 Зампредседателя правительства Республики Коми Константин Лазарев отметил, что в заполярной Воркуте было 17 работающих шахт, осталось четыре и один открытый угольный разрез. Необходимы меры господдержки и госрегулирования отрасли. «Уже начали закупать уголь в Кузбассе и Хакасии», — посетовал он. Власти Коми рассчитывают в 2020 году, совместно с Газпромом, перевести отопление на газ.

11:39 По словам Татьяны Савченко, заместителя председателя правительства Магаданской области, хотя Колыма пока не входит в АЗРФ, но надеется в нее войти, так как комплекс условий даёт для этого все основания — географические, природные, социально-экономические. «Преференции, которые заложены в готовящихся законопроектах, позволят нам придать области динамичный импульс развития. Просим поддержать нашу идею», — заявила чиновница.

12:15 В рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» АО «Акционерный банк «РОССИЯ» и АО «ИТМО Хайпарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о финансировании и развитии инвестиционных проектов в сфере цифровизации Арктического региона. «ИТМО Хайпарк в своей долгосрочной программе развития выделяет «Цифровую Арктику» как одно из трех стратегических рыночных направлений, поэтому начало партнерства с Банком «РОССИЯ», имеющим огромный положительный практический опыт, в том числе в сфере финансирования судостроительной промышленности, является для нашей компании важной вехой развития», — прокомментировал руководитель проектов АО «ИТМО Хайпарк» Михаил Мастин.

12:33 Российский ледокол TOP в порту Сабетта. (cc) Tuomas Romu

12:45 МЧС России принимает участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». mchs.gov.ru

13:11 Выставка на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». mchs.gov.ru

13:23 IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», первый день. mchs.gov.ru

13:30 Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с оттоком населения из региона и рассказала о возможных мерах по его предотвращению. Об этом: Мурманская область остановит отток населения новым жилищным строительством

13:52 Стенд Санкт-Петербурга на выставке IX Международного форума «Арктика настоящее и будущее». gov.spb.ru

14:09 Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге ответила корреспонденту ИА REGNUM на вопрос о возможности объединения усилий Архангельской и Мурманской областей по созданию совместного проекта научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Об этом: Власти Заполярья объясняют отток молодежи падением качества образования

14:35 Выставка IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». gov.spb.ru

15:03 На IX Международном форуме «Арктика настоящее и будущее» проходит заседание Совета МОО Ассоциация полярников (АСПОЛ). В нем участвует депутат Госдумы, ученый-полярник, Герой России и Советского Союза Артур Чилингаров.

15:05 Перед началом заседания Артур Чилингаров от имени АСПОЛ подписал соглашение о взаимодействии с Минвостокразвития России.

15:15 Жителям северных регионов необходимо вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Об этом на поляхIXМеждународного форума «Арктика: настоящее и будущее» заявил глава федерации профсоюзов Мурманской области Александр Первухин.

15:48 Повышение пенсионного возраста — катализатор оттока населения с Крайнего Севера. Читайте также: Глава мурманского профсоюза выступил за отмену пенсионной реформы

16:14 Начальник кафедры факультета инженерно-аэродромного обеспечения ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» Александр Попов на Арктическом форуме в Петербурге отметил, что России фактически не было в Арктике 20 лет. За это время все аэродромы пришли в негодность. По указанию министра обороны Сергея Шойгу начали строить, а также возрождать 10 аэродромов, от Североморска до Анадыря. Уже построено 500 разных аэродромных объектов.

16:49 Академик РАМН и РАН Любомир Афтанас, директор НИИ физиологии и фундаментальный медицины (г. Новосибирск) на Арктическом форуме в Петербурге заявил: «Важно, что утвержден план фундаментальных исследований РАН до 2035 года, где есть раздел Арктическая медицина, а также создана комиссия РАН, на которую возложена экспертиза всей арктической медицины».

16:52 «Доказано, что специфика Арктики является фактором риска онкологических заболеваний, особенно у приезжих», — заявил на Арктическом форуме Михаил Воевода, директор Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. «При работе на холоде в течение 14 месяцев уменьшается когнитивность работы мозга, ухудшается работоспособность», — добавил ученый.

17:08 «Лабораторная диагностика в перспективе во многом может быть заменена возможностями смартфонов. Арктика является полигоном внедрения таких новых технологий, и они в России разрабатываются», — заявил Михаил Воевода, глава Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

17:26 От перспективы перевести работу в Арктике на вахтовый метод надо отказываться, заявил на форуме депутат Государственной Думы от Ненецкого АО Сергей Коткин. Читайте также: Депутат ГД: «Развитие Арктики вахтовым методом — не наш путь»

17:27 Врио директора Научно-исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного отделения РАН Елена Луговая поддерживает инициативу причисления Магаданской области к Арктической зоне РФ. «Дискомфортность проживания на этой территории аналогична арктическим условиям, что подтверждено множеством исследований. Например, частота и параметры заболеваний органов дыхания у детей мало чем отличаются от арктических территорий. Любопытно, что выявлена поколенческая адаптация организма. Третье поколение имеет лучшие параметры здоровья», — рассказала эксперт на Арктическом форуме в Петербурге. Напомним, власти Магаданской области рассчитывают на включение региона в АЗ РФ: комплекс условий даёт для этого все основания — географические, природные, социально-экономические.

17:39 IX Международный форум «Арктика». Справа — Артур Чилингаров. Фото: yanao.ru

17:48 Госдума РФ вернется к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах. Об этом на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

17:52 Академик РАН Арег Тотолян (НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера) на Арктическом форуме в Петербурге рассказал, что повышение среднегодовой температуры всего на один градус резко повышает активность клещей, увеличивается их ареал. «В связи с потеплением мы сталкиваемся с новыми инфекциями на территории Арктической зоны РФ. Поэтому идёт активное сотрудничество не только с российскими коллегами, но и с финнами, шведами, норвежцами», — отметил ученый.

18:01 На IX Международный форум «Арктика». Санкт — Петербург. Фото: yanao.ru

18:26 Кирилл Фридман, замдиректора по научной работе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья соообщил, что специалистами центра создан геопортал, который может быть интересен прежде всего администрациям регионов Арктической зоны РФ для своего планирования. «Например в Мурманской области мы бы рекомендовали в первую очередь обратить внимание на качество воды. У других будут более важны другие параметры», — пояснил эксперт.

18:59 IX Международный форум «Арктика» в Петербурге. yanao.ru

19:18 Предполагаемые запасы алмазов в Архангельской области требуют подтверждения геологоразведкой, заявил вице-губернатор региона. Об этом: Архангельской области нужна геологоразведка — вице-губернатор

19:40 Проекты, реализуемые в Арктике, требуют отдельного сопровождения, заявил вице-губернатор Архангельской области Виктор Иконников. «У каждого проекта есть свои особенности, узкие проблемы: подключение к сетям, дефицит кадров, восполнение сырьевой базы, необходимость вкладывать большие финансовые средства в строительство инфраструктуры и так далее», — заявил он. Читайте также: Арктические проекты требуют отдельного сопровождения

20:36 Представители правительства Архангельской области на Арктическом форуме