Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 17:44 — REGNUM Госдума РФ вернется к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах. Об этом на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.
Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости возвращения жителям северных регионов прежнего возраста выхода на пенсию на форуме заявил глава мурманских профсоюзов Александр Первухин. Он отметил, что повышение пенсионного возраста — катализатор оттока населения с Крайнего Севера.