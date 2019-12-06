Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Госдума РФ вернется к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах. Об этом на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

«Это поправки в существующее законодательство, мы будем возвращаться к этому после проведения четкого мониторинга исполнения этого закона и как повлияло принятие этого закона на отток населения. По мониторингу, который мы сделали, увеличение пенсионного возраста коснулось 20% населения [северных территорий — ред.]», — цитирует Пивненко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости возвращения жителям северных регионов прежнего возраста выхода на пенсию на форуме заявил глава мурманских профсоюзов Александр Первухин. Он отметил, что повышение пенсионного возраста — катализатор оттока населения с Крайнего Севера.