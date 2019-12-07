Москва, 7 декабря, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Возвращение смертной казни раз за разом упирается в возможность судебной ошибки. Но вопиющие случаи, происходящие вновь и вновь, демонстрируют ситуации, когда никакая ошибка уже невозможна. На необходимости смертной казни для педофилов-рецидивистов настаивает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917

Саратовская история, всколыхнувшая всю страну, показательна в данном случае тем, что нападение и убийство совершил рецидивист, жертвой стала девятилетняя девочка. О какой ошибке здесь может идти речь? Никакой невинный здесь пострадать не может, тем более, что речь идет о человеке, который подтвердил свою неисправимость. Вторая история случилась недавно в Иркутске, но там, по счастью, местные жители смогли отбить жертву у преступника.

16-летний Вячеслав Дорошенко увидел похищение, позвал на помощь и вместе с Глебом Седых отбил ребенка. Злоумышленник был схвачен. По сообщениям, ему грозит всего от 5 до 12 лет, а речь идет вновь о рецидивисте. Вообще в сексуальных преступлениях рецидив, к несчастью, широко распространен, и поэтому смертная казнь для педофилов-рецидивистов была бы вполне оправдана.

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