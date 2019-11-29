Платон Беседин, 29 ноября 2019, 19:23 — REGNUM На днях из Иркутска пришла новость: 16-летний школьник помог отбить 9-летнюю девочку от педофила. Новость эта счастливая и трагическая одновременно. Счастливая, потому что ребёнка удалось спасти. А трагическая из-за того, что такие, как нелюдь, на неё покусившийся, в принципе существуют. И, судя по сообщением в СМИ, подобных тварей становится всё больше.
Есть и видео похищения. На заснеженной улице здоровенный мужик пытается затащить в автомобиль испуганную девочку. Потом, когда его, этого похитителя, догнали, он стал рассказывать, будто думал о знакомой. Врал.
Догнали же нелюдя два человека — героя. К счастью, момент похищения увидел Вячеслав Дорошенко, учащийся 10-го класса школы № 37. Посмотрите на его фото. Парень как парень. Наверняка не ведёт себя всегда образцово. Возможно, порою даже плохо себя ведёт, но в нужный момент, в решающий момент он явил истинный героизм.
Ведь спросите себя: каждый бы из вас погнался за злоумышленником? А сколько бы сделали вид, будто ничего не произошло? Тут мне вспоминается фильм Клинта Иствуда «Таинственная река». Но в жизни — в нашей жизни, к нам предельно близкой — всё совсем иначе, нежели в кино — намного страшнее. Но вот Вячеслав Дорошенко увидел похищение и позвал на помощь Глеба Седых. Вместе они заблокировали автомобиль похитителя, отбили девочку. А после поймали и злоумышленника.
Правильно, что СМИ массово осветили спасение девочки. Назвали имена героев — Вячеслав Дорошенко и Глеб Седых. Ещё недавно — год, полгода назад — всё было бы иначе. СМИ предпочли бы этой другие новости. Они подобрали бы то, что страшнее, то, что отвратительнее. А меж тем наши люди совершают великие поступки каждый день. Спасают других и, по сути, спасают веру в людей как таковых. И подвиги их, деяния должны обнародоваться на всю страну. Что ж, возможно, со временем так и будет — и в том числе на федеральных телеканалах мы будем видеть таких, как Вячеслав Дорошенко, а не всех этих эскортниц, замаскированных под «звёзд шоу-бизнеса».
Есть и второе в истории из Иркутска — то, о чём стоит предельно внятно подумать. О смертной казни. Совсем недавно — после жуткой истории из Саратова, где рецидивист убил 9-летнюю девочку, данная тема широко обсуждалась. Но Дмитрий Песков сказал, что в Кремле о возвращении смертной казни не размышляют. Тут есть много аспектов, главный из которых — что если убьют невиновного? Это возможно, когда в России так работают судебные и правоохранительные органы. Моральные же, нравственные факторы смертной казни прекрасно разобрали в своих эссе Альбер Камю и Артур Кестлер. Прочитайте их обязательно.
Но сейчас о другом. Есть случаи, когда всё очевидно. Рецидивист из Саратова — это не просто оборот речи. Данный нелюдь находился в тюрьме, выходил из неё и совершал преступление вновь. Подчас через несколько дней после отсидки. То есть ни о каком исправлении речи не шло. Вообще исправительный фактор тюрьмы — повод для отдельного масштабного разговора. Исправляют ли тюрьмы людей или, наоборот, окончательно опускают их на дно? Если люди эти, конечно, не Достоевские.
Педофил из Иркутска также уже проходил по уголовным делам. Теперь же ему грозит, как то сообщается, от 5 до 12 лет. А правильнее так — всего от 5 до 12 лет! За похищение 9-летней девочки с целью дальнейшего её изнасилования. Недопустимо, непростительно мало.
Ситуация отягощается и тем, что, как и нелюдь из Саратова, иркутский педофил был судим ранее — за преступления сексуального характера. То есть человек отбыл наказание, совершил злодеяние, отбыл наказание вновь — бесконечен круг, чудовищна идея вечного возвращения в тюрьму. И последняя, похоже, не исправляет, не переделывает — во многих случаях рецидивы происходят вновь и вновь. Но самое страшное — когда жертвами становятся дети. Становятся вновь и вновь. Разные дети.
Возникает вопрос. Если из раза в раз нелюдь похищает и насилует девочек, отбывает срок, а потом похищает и насилует вновь — заслуживает ли он жизни? Исправляется ли он за решёткой? Ответ очевиден. Это именно тот случай, когда необходимо возвращать смертную казнь — за педофилию с неоднократными рецидивами. Только так — и никак иначе. Дети святы. Педофилия есть величайшее зло, не имеющее никаких оправданий. И если она случается не один и не два раза, то преступника нужно лишать жизни. Других вариантов нет.
Как альтернативу для таких злодеев предлагают химическую кастрацию, но не факт, что после неё человек вконец не тронется умом и не станет мстить, совершая нечто не менее ужасное, чем раньше. И, конечно, милосердные люди обязательно скажут — и говорят, — что важно воспитывать и предотвращать. Всё так — и это тема для отдельного разговора (от видео для педофилов до соответствующих акцентов в детской моде). Однако если проблема уже есть, а она есть, и, соответственно, имеется человек, который творит зло, великое зло, то он подлежит ликвидации. Других вариантов нет. И шансов на исправление тоже.
У английского писателя Ивлина Во есть рассказ «Коротенький отпуск мистера Лавдэя». Там мужчина лежит в психлечебнице, так как когда-то убил велосипедистку. Но вот его общими усилиями решают за примерное поведение выпустить ненадолго на волю — и он тут же убивает ещё одну велосипедистку. Эта история — иллюстрация того, как фальшивая по сути своей гуманность общества плодит и маньяков, и жертв. Смертная казнь для педофилов-рецидивистов — один из способов разорвать данный порочный круг.