Ванино, Хабаровский край, 5 декабря, 2019, 08:49 — ИА Регнум. СУЭК — крупнейшая в России угольная компания, взялась за развитие Ванино, где базируется её дочерняя структура — угольный терминал «АО «Дальтрансуголь». Компания заказала и оплатила комплексную программу — Мастер-план — развития территории. Разработка плана поручена ООО «ФОК» — «Финансовый и организационный консалтинг» — входящей в тройку крупнейших стратегических консультантов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Ванино Хабаровский край

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Программа включает все аспекты жизни Ванино — от формирования комфортной городской среды до обновления жилищного фонда, потребностей различных сфер экономики — ЖКХ, здравоохранения, образования и других. Программа, в том числе, станет готовым документом, который позволит муниципалитету войти в различные краевые и федеральные программы.

В дирекции дочерней структуры СУЭК — терминала АО «Дальтрансуголь» — подчеркнули, что одним из приоритетов для них является обеспечение работой местных жителей: в порту работает более 600 специалистов и почти все они жители Ванино. В компании не могут допустить, чтобы люди покидали Ванино, поэтому прилагают все усилия для прекращения оттока населения. Помимо разработки масштабной развития, в Ванино созданы профильные инженерные СУЭК-классы, при участии компании создан и уже год работает межотраслевой колледж, где готовят необходимых компании специалистов рабочих профессий.

Как объяснил генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов, терминал развивается, сейчас компания приступила к реализации проекта по строительству третьей очереди с выходом на 40 млн тонн в год, благодаря чему будет создано еще порядка 300 рабочих мест. Потребность в квалифицированных специалистах растет. Но, чтобы удержать людей здесь, необходимо обеспечить им и их семьям достойные условия не только работы, но и проживания.

В настоящее время совместно с местными активистами из Центра общественного развития и администрацией Ванино, ведётся работа по изучению мнений жителей о том, каким они видят Ванино, каковы их потребности и представления о комфортной среде.

Как сообщало ИА REGNUM, реновацией Южно-Сахалинска займётся международная команда. В городе планируют обновить жилищный фонд и создать современную городскую среду.