Южно-Сахалинск, , 08:08 — REGNUM К разработке архитектурно-градостроительного обновления столицы Сахалина привлекут международную команду специалистов. Цель масштабного проекта — обновление жилищного фонда и создание комфортной городской среды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Оператором проекта реновации выбрано архитектурное бюро RDTA (Москва). Компания принимала участие в программе реновации Москвы. К выполнению работ московская компания намерена привлечь пять консорциумов из международных и российских компаний. Поддержку проекта осуществляет комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт сахалинских сейсмологов номинирован на премию «Звезда Дальнего Востока». Разработка сахалинских учёных — сейсмологов может быть экспортирована в другие страны АТР, поскольку является уникальной и весьма полезной для сейсмоопасных регионов.