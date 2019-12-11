Москва, 12 декабря, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Трудно поспорить с тем, что город должен быть красивым, а городская среда удобной. О том, как не забыть за обсуждением красоты и удобства вопрос о принципиальной возможности проживания в городах, особенно если речь идет о глубинке, рассуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Свирин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дискуссия «Устойчивое развитие городов и городской инфраструктуры: формирование комфортной и экологически безопасной среды для жизни» в рамках форума «Общее будущее» много внимания уделила вопросам дизайна. По мнению заместителя гендиректора АО Дом. рф Дениса Филиппова, именно четкая дизайнерская проработка планов развития городов позволит им сохранить свою уникальность и привлекательность. К сожалению, в погоне за красивостью можно упустить что-то более важное.

На примере программы «Комплексное развитие моногородов», рассчитанной до 2025 года, это видно особенно четко. Ведь число кризисных монопрофильных территорий до сих пор только увеличивается, речь идет о выживании более 13,5 млн человек, которым не до красивостей, им требуется работа и решение самых насущных проблем. Только после того, как получится решить эти задачи, наступит время разговоров о дизайне, а пока что рассуждения про качество городской среды, мягко говоря, несколько опережают назревшие и перезревшие проблемы по спасению тех же кризисных моногородов.

Читайте подробности в статье Игоря Свирина «Потёмкинские города. Депрессивные гетто спасут квестами и покраской фасадов».