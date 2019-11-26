26 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Российские города будут развивать с помощью квестов, индексов Минстроя, создания общественных пространств, регламентирования покраски фасадов, а здоровье населения будут защищать, сжигая RDF-топливо на цементных заводах

Игорь Свирин, , 16:23 — REGNUM На панельной дискуссии «Устойчивое развитие городов и городской инфраструктуры: формирование комфортной и экологически безопасной среды для жизни», состоявшейся в рамках форума устойчивого развития «Общее будущее», обсудили основные вызовы и возможности устойчивого развития российских городов.

Заброшенная фабрика

Так, заместитель генерального директора Дом. рф Денис Филиппов поведал собравшимся, что его компания уделяет большое внимание развитию городов. Во исполнение поручения правительства двухлетней давности, был разработан стандарт комплексного развития территорий.

В частности, он включил в себя разработку, дизайн кодов и стандартизацию фасадов зданий. По словам чиновника, то, в какой цвет будут покрашены и из каких материалов сделаны фасады домов, особенно важно для регионов, поскольку там очень много аварийного и ветхого жилья. Поэтому в Дом. рф постарались, чтобы вновь создаваемые пространства не выглядели однообразными и бездушными.

Малярные работы

Можно лишь приветствовать желание сохранять присущую нашим городам уникальность, хотя бы для того, чтобы очередной «Женя Лукашин» не терялся в обезличенных кварталах однотипных новостроек. Однако есть сомнения, что проблемы малых городов можно решить выбором краски для фасадов.

В контексте сказанного напомним, что прошлая, рассчитанная на 2016 — 2025 годы программа «Комплексное развитие моногородов», согласно которой помимо различных урбанистических нововведений, к концу 2018 года должно было быть создано 230 новых рабочих мест, а за счет диверсификации мест приложения труда количество моногородов должно было снизиться на 18.

Однако что-то пошло не так, и количество кризисных моногородов с 2014 г. — момента утверждения федерального перечня монопрофильных территорий — увеличилось с 75 до 93. А из представленных Росстатом данных следует, что на начало 2018 г. в моногородах проживало более 13,5 млн человек, или 9,2% населения России, то есть каждый третий оказался жителем «кризисного» моногорода.

В июне нынешнего 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил о разработке новой стратегии, теперь уже в формате госпрограммы. Также напомним, что куратором программы «Комплексное развитие моногородов» являлся на тот момент первый вице-премьер Игорь Шувалов, позднее возглавивший госкорпорцию развития ВЭБ. рф, которая и продолжает развивать депрессивные территории.

Кроме того, господин Флиппов отметил значение разработанного Минстроем индекса качества городской среды. Документ был разработан в соавторстве с небезызвестным КБ «Стрелка», а кроме того, с опорой на лучшие мировые практики. И в этом вопросе трудно не согласится с господином Филлипповым, бесспорно, нужны модельные примеры, методики создания благоприятной среды и показатели по достижению заявленных целей.

Сомнения в полезности предлагаемых программ и мероприятий возникают тогда, когда вдруг выясняется, что разработанный с опорой на мировой опыт и при участии высокопрофессионального КБ «Стрелка» индекс называет лучшим городом Подмосковья город-гетто Реутов.

Подробности читайте здесь: Как превращенный в гетто Реутов назначили лучшим городом Подмосковья

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Не сидят без дела и другие участники спасения российских городов. Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева рассказала о том, что ее организация развивает такие проекты, как «Место притяжения», «Прошагай город», «Чистый воздух», «Чистые игры».

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Используя возможности корпорации ВЭБ. рф, фонд развивает общественные пространства, которые становятся точками притяжения для местных жителей, организует квесты, участники которых заносят на Яндек и Гугл карты местные достопримечательности. Данные мероприятия, по мнению Ирины Макиевой, повышают туристическую привлекательность, а следовательно, помогают открывать бизнес и создавать рабочие места.

Можно было бы согласиться с госпожой Макеевой, да только описанный ею комплекс мер, как в прочем и вся сервисная экономика, зависим от общей экономической ситуации в стране. Когда какой уже год кряду падают доходы, а с ними и жизненный уровень граждан, трудно рассчитывать на значительный турпоток. Тут, как говорится, «не до жиру быть бы живу». Но столь масштабные вопросы в сферу компетенции общественников, видимо, не входят.

Вопросы экологии также не остались без внимания участников дискуссии. О проблемах утилизации отходов и путях их решения рассказал заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин. Одним из способов решения проблемы является, по мнению Макрушина, переработка мусора в RDF-топливо и последующее его сжигание на цементных заводах. Проект находится на стадии переговоров, но заместитель генерального директора ППК «РЭО» рассчитывает на его реализацию.

На мусоросжигательном заводе Claush66

Как выяснилось далее, единственным аргументом в пользу этого очень вредного способа утилизации отходов является тот факт, что во всем мире мусор активно перерабатывают в RDF-топливо, а потом сжигают. Действительно, раз весь мир, то Россия чем хуже? Любые возражения о том, что весь мир, на который равняются наши мусорные деятели, хлебнув лиха, отказывается от технологий мусоросжигания, на них не действуют. Причины такой невосприимчивости так же очевидны, достаточно лишь взглянуть в бюджеты мусорных и экологических программ.

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