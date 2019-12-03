Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Жители поселка Шушары на юге Санкт-Петербурга продолжают выходить с пикетами к воротам здания городского правительства с жалобами на плохую инфраструктуру поселка. Среди последних участников пикета оказался муниципальный депутат Шушар Тимур Туктаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Жители отмечают, что неоднократно сообщали в городскую администрацию, а также главе Пушкинского района Владимиру Омельницкому о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в отсутствие необходимой транспортной и социальной инфраструктуры при растущей плотности застройки.

Во время последнего пикета было решено поднять вопрос еще и о проблемах соседних с Шушарами поселка Детскосельский и микрорайона Славянка, где предполагается многоэтажная застройка на площади 256 га.

«В посёлке Детскосельский на 10 тысяч жителей один детский сад и одна школа, через дорогу — Славянка, в которой уже почти 50 тысяч жителей, при этом школы всего три, а детских садов — семь. Новых школ и садов в Славянке ждут уже пять лет — последние были сданы ещё в 2014 году. Два года ушло только на проектирование двух новых школ и одного детского сада (2016 — 2018), при этом в бюджет Санкт-Петербурга на 2020−2022 годы заложили строительство только одной школы. Меж тем в скором времени будут введены в эксплуатацию два новых девятиэтажных жилых дома в Славянке», — говорят организаторы акции.

Они также указывают на отсутствие полноценной поликлиники в этих населенных пунктах, своей станции скорой помощи, так что, как и в случае с Шушарами, вся социальная нагрузка ложится на город Пушкин. Неторопливость запуска реконструкции Колпинского шоссе также доставляет жителям массу хлопот. Часть водителей объезжают пробки дворами Детскосельского.

В Шушарах же существует единственный въезд и выезд из поселка, что создает 40-минутные пробки в часы пик. В такое время пожарная машина или скорая помощь точно не смогут пробиться сквозь автомобильный поток, убеждены местные жители.

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Социальная инфраструктура Шушар тоже серьезно отстает от застройки: последнюю школу ввели в эксплуатацию в 2015 году, в ней учится вдвое больше детей, чем она должна бы вмещать, в очереди на места в детские сады стоят около 400 человек.

В конце ноября губернатор Александр Беглов сообщил, что семь новых образовательных учреждений и две поликлиники появятся в Шушарах к 2021 году. Кроме того, до конца года планируется приобрести нежилые помещения для детской городской поликлиники в Вилеровском переулке.