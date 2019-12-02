Вашингтон, 2 декабря, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО разозлили главу Белого дома Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Слова Макрона (о НАТО) разозлили Трампа», — сказал собеседник издания.

По словам другого источника, высказывания Макрона приведут к тому, что Трамп будет позитивнее говорить о Североатлантическом альянсе на саммите, который пройдет в Лондоне 3−4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил журналистам, что у Североатлантического альянса наступила «смерть мозга». Слова французского лидера вызвали бурный спор среди политических элит Европы.

С критикой слов французского лидера выступили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.

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