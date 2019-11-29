Анкара, , 16:43 — REGNUM Президенту Франции Эммануэлю Макрону надо проверить свой мозг на предмет его жизнеспособности, заявил 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Поводом для такой рекомендации стали слова президента Франции о «смерти мозга НАТО» в интервью журналу The Economist.

В ответ Эрдоган заявил, что такие заявления может делать только человек с умершим мозгом.

«Не знаю, какое значение для НАТО имеет Франция, но Турция для НАТО очень важна. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, начни с проверки собственного мозга, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как и у тебя, умер мозг», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Стоит отметить, что Турция на данный момент имеет самую многочисленную армию среди других стран — членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, словами о «смерти мозга» Макрон охарактеризовал потерю внутренней координации Североатлантического альянса.

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