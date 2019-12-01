Киев, 1 декабря, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Первого декабря стартовала пробная перепись населения Украины, сообщается 1 декабря на странице государственной службы статистики Украины в социальной сети Facebook.

Николай Рачков. Украинец . Вторая половина XIX в

В пресс-службе украинского госстата уточнили, что стартовавший 1 декабря «интернет-раунд» переписи продолжится десять дней. В нем могут принять участие посредством самостоятельного заполнения данных по ссылке, предоставленной статистическим ведомством, жители части Оболонского района столицы Украины и части Пискивской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр украинского правительства Дмитрий Дубилет в целях экономии бюджетных средств предложил провести «перепись» населения Украины посредством использования данных мобильных операторов. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что в ходе будущей переписи населения будут задействованы «онлайн-инструменты».

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