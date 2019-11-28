Киев, , 11:18 — REGNUM Кабинет министров Украины решил провести «электронную перепись населения» с помощью данных мобильных операторов, сообщил 28 ноября министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.

По словам чиновника, это позволит сэкономить 2−3 млрд гривен.

Дубилет рассказал алгоритм, разработанный правительством — будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении; будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд); далее будут проведены «калибровкой» социологические опросы и полученные данные включат в математическую модель.

«В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос», — отметил чиновник.

Политолог Юрий Гаврилечко отмечает, что это «процесс ради процесса», и по сути правительство вместо переписи населения предлагает потратить 1,5 млрд грн на свои «хотелки».

"Со сбором реальных данных о количестве населения, его распределении, уровне доходов, образовании, национальности, вероисповедании, семейном положении, родном языке и т.д. все будет очень печально. Точнее, эти данные буду на 100% не валидны», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в следующем году власти Украины намерены провести и обычную перепись населения, средства на это предусмотрены в государственном бюджете страны.