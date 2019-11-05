Киев, 5 ноября 2019, 12:35 — REGNUM Во время грядущей переписи населения Украины будут активно использоваться интернет-технологии, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 ноября в эфире телеканала ICTV.
Гончарук добавил, что деньги на перепись населения Украины заложены в бюджете на 2020 год.
Напомним, перепись населения Украины в последний раз проводилась в 2001 году.
Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко потребовал от России объяснить, почему власти ДНР и ЛНР провели перепись населения. По его мнению, данные переписи будут использоваться для «запугивания» жителей Донбасса.
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