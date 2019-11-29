Москва, 29 ноября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Москве в рамках общего собрания клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» (входит в президенткую платформу «Россия — страна возможностей») дали старт предновогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». В прошлом году участие в проекте принял Президент России Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний тяжелобольных детей.

Фотографии предоставлены пресс-службой к луба «Эльбрус» Акция «Елка желаний»

Около 200 победителей первого и второго сезонов конкурса «Лидеры России» сняли записки с «Елки желаний», установленной на общем годовом собрании Клуба «Эльбрус». В рамках акции «Елка желаний» в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2000 заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф

Исполнить мечту может любой желающий. Для этого необходимо снять записку с одной из «Елки желаний», которые будут установлены в течение декабря в различных государственных организациях, на форумах и офисах компаний-партнеров проекта, таких как: Международный форум добровольцев, Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Государственная Дума РФ, Совет федерации РФ, Мэрия Москвы, Администрации субъектов РФ, ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ПАО «Норникель», ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО», ПАО «Сибур-холдинг», ПАО АФК «Система», СТС Медиа, АО «Газпром-Медиа Холдинг», «Mail.ru Group», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Российские железные дороги» и других.

Фотографии предоставлены пресс-службой к луба «Эльбрус» Акция «Елка желаний»

Акция организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, который исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Проект «Мечтай со мной» помог воплотить в жизнь еще три заветных желания

Участие в акции «Елка желаний» в рамках общего собрания клуба «Эльбрус» также приняли приглашенные на мероприятие наставники конкурса «Лидеры России»: Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко; Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов; заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов; Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков; Руководитель ФНС России Михаил Мишустин; Председатель ЦИК России Элла Памфилова; Заместитель Председателя Государственной думы Ирина Яровая; председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков; российский авиаконструктор и предприниматель; ректор Московского авиационного института Михаил Погосян; Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев; Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников; Губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Читайте также: Клуб Лидеров России «Эльбрус» запускает пять новых социальных проектов