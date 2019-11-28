Москва, , 12:28 — REGNUM Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») помог исполнить еще три заветных мечты: 15-летнего Александра Сергеева из Пскова, который мечтал побывать в офисе Google, 92-летней Надежды Маченковой из Ленинградской области, которая 80 лет хотела побывать на шоколадной фабрике, и 11-летнего Артема Порфирьева из Чувашии, который мечтал попасть на матч ФК «Зенит» и встретиться с нападающим Артемом Дзюбой. Проект «Мечтай со мной» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Александр Сергеев давно мечтал посетить офис одной из ведущих технологических компаний мира — Google. В Москву на встречу новым впечатлениям он прилетел с мамой. В фойе офисного здания их встретил сотрудник компании Алексей. Саше провели экскурсию по ультрасовременному офису, который произвел на него огромное впечатление, рассказали о компании, показали комнаты релаксации и переговорные, которые были выполнены в разных тематиках: например, в переговорной «Почтальон Печкин» был установлен велосипед — такой же, как у героя известного мультфильма. Во время экскурсии Алексей много общался с Сашей, интересовался его целями, знаниями о компании Google, его увлечениями. Молодой человек хотел получить максимум от этой встречи, рассказал Алексею, что знает языки программирования, умеет делать сайты и пишет статьи.

«Мне интересны места, где творится будущее. Я люблю создавать то, что люди могут оценить и что превзойдет другие работы. У меня это хорошо получается», — поделился молодой человек.

За свою жизнь Саша борется уже 12 лет. Он и его мама, Анна Сергеевна, прошли через многое, болезнь отступила, наступила ремиссия. А значит, сейчас самое время заново мечтать и строить планы на будущее.

Еще одна мечта исполнилась и в Ленинградской области. Надежде Ивановне Маченковой 92 года. Настоящая петербурженка, прошла всю войну, выжила в блокаду Ленинграда. Всю жизнь мечтала посетить кондитерскую фабрику им. К. Самойловой, старейшую в городе.

«С этой фабрикой связано мое довоенное детство», — поделилась женщина.

Еще будучи школьницей, Надежда Маченкова вместе с подругами любила по дороге в школу останавливаться у огромных окон этой фабрики и наблюдать, как «женщины в белых халатах» колдовали у огромных печей. Это зрелище всегда завораживало маленькую Надю, и спустя 80 с лишним лет она, уже будучи Надеждой Ивановной, вновь оказалась здесь.

Кондитерская фабрика им. К. Самойловой — одно из старейших петербургских предприятий, крупнейший производитель конфет, печенья и других различных сладостей. Само производство располагает двумя основными производственными цехами. В ходе экскурсии нашей участнице рассказали историю появления шоколада в России и мире, как создавалась сама кондитерская фабрика Санкт-Петербурга (157 лет назад ее основал Жорж Борман).

Героиня прошлась по производству, узнала, как происходит разработка рецептур, внедрение в производство и контроль за качеством продукции. Надежда Ивановна не только увидела, как производят любимые с детства сладости, но и смогла попробовать свежайший зефир и теплое печенье прямо с конвейера. А уже после ей подарили сладкий подарок — это были как раз те конфеты, о которых она теперь лично знает, как они производятся.

Артем Порфирьев из Чувашии— большой поклонник футбола. Во время матча между дворовыми командами частенько встает нападающим, «как Дзюба». Он всегда хотел побывать на матче футбольного клуба «Зенит» и встретиться со своим знаменитым тезкой — Артемом Дзюбой. Вместе с родителями мальчик приехал из Чебоксар в Казань на матч между ФК «Рубин» и ФК «Зенит», основательно подготовившись как настоящий болельщик: тепло оделся, купил шарф любимой команды — полная экипировка.

После того как его кумир забил решающий гол и принес победу «Зениту» (со счетом 1:2), Артема ждал самый долгожданный момент: встреча с Артемом Дзюбой. На память о том вечере у него остались фотография и автограф любимого игрока «Зенита». После проведенного мероприятия эмоции мальчика переполняли, и он сказал: «Мечтаю стать умным, как Черчесов, и сильным, как Дзюба».

Напомним, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», образованный в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта — дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.