Бишкек, 28 ноября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили на должность генерального секретаря представителя Белоруссии. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков 28 ноября в Бишкеке.

President.gov.by Станислав Зась (в красном галстуке)

Белорусский представитель Станислав Зась вступит в полномочия генсека организации 1 января 2020 года. По словам Семерикова, лидеры стран поздравили Зася с назначением.

Семериков напомнил, что Зась назначен генсеком по принципу ротации стран в соответствии с русским алфавитом. Прежде была очередь Армении, с 2020 года — Белоруссии.

Напомним, с 2018 года ОДКБ руководит и. о. генсека Валерий Семериков. Представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности генсека Ереваном в связи с обвинениями в попытке государственного переворота в 2008 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в столице Киргизии Бишкеке начался саммит глав государств — членов ОДКБ. Президент России Владимир Путин предупредил коллег о возможном появлении новых горячих точек вблизи границ объединения.