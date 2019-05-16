ОДКБ возглавит представитель Белоруссии Зась — Семериков

Минск, , 16:59 — REGNUM С 1 января 2020 года должность генерального секретаря ОДКБ займёт представитель Белоруссии — нынешний госсекретарь Совбеза республики Станислав Зась. Об этом сегодня, 16 мая, в Минске заявил журналистам и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Эта кандидатура прошла согласование, многие президенты одобрили эту кандидатуру — подписаны соответствующие решения», — сообщил и.о. генсека ОДКБ.

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По его словам, кандидатура Зася может быть утверждена «в принципе» 22 мая, а до этого, 17 мая состоится внеочередное заседание постоянного Совета ОДКБ, на котором будет обсуждаться вопрос о назначении генсека организации и подготовлены предложения для внесения на заседание СМИД ОДКБ.

Семериков отметил, что «с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь», а скандальную отставку с должности генсека ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова он назвал «форс-мажором».

Напомним, Юрий Хачатуров в 2018 году был отозван с должности генсека ОДКБ по инициативе Армении — он проходит обвиняемым по уголовному делу о попытке государственного переворота в постсоветской республике в 2008 году. С тех пор организацией руководил и.о. генсека — Армении не позволили назначить своего представителя, а она, в свою очередь, заблокировала креатуру Александра Лукашенко.

Отметим, что тем временем Станислав Зась оказался в коррупционном скандале: КГБ арестовал за получение взятки в особо крупном размере замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина. Отметился Зась и в ещё одном набирающем оборот скандале, связанном с политикой «белорусизации», сопровождающейся дискриминацией русскоязычного большинства белорусов.

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