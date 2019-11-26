Таллин, 26 ноября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед, сообщило 26 ноября издание «Слово и дело».

President.gov.ua Велосипед для Зеленского

По данным журналистов, в качестве ответного подарка Зеленский преподнёс вышиванку.

Напомним, президенты Украины и Эстонии встретились в Таллине. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах электронного управления и цифровизации публичного сектора.

Читайте также: Украинцы видят в Зеленском кто героя сериала, а кто и Порошенко