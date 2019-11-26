Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Ведущие артисты Александринского театра обратились к театральной общественности и к государственным деятелям страны с протестом против притязаний балетмейстера Бориса Эйфмана на сцену театра, которую руководство предоставляло на время свободных от спектаклей дней. Об этом говорится в опубликованном на сайте театра открытом письме.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Как следует из документа, под которым подписались народные артисты России Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак, Игорь Волков, Эра Зиганшина, а также художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Борис Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с «необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматический сцене России — в Александринском театре».

Александринский театр, напоминают авторы письма, — старейший российский драматический театр, который по своей уставной деятельности не является музыкальным. Однако начиная с 1990-х годов руководство Александринского театра уступало место талантливому коллективу балетмейстера на своей площадке, поскольку тот не имел своей.

Так было взято за правило, что в случае, когда у труппы театра не намечено спектаклей, коллектив Эйфмана мог показывать не только свои постановки, но и выпускать премьеры. Также коллективу предоставлялась возможность в летний сезон, когда коллектив Александринского находился в отпуске или на гастролях, устраивать декады спектаклей Бориса Эйфмана.

«Борис Эйфман счел Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей», — говорится в письме.

Также в письме указывается, что Эйфман, пользуясь своими связями, непрерывно жаловался чиновникам высокого ранга и намеренно вводил тех в заблуждение относительно реального положения вещей.

Авторы обращения указали Борису Эйфману на то, что у него есть варианты — его труппа может выступать на площадках многочисленных академий музыкального театра, а также на сценах БКЗ «Октябрьский», ДК имени Ленсовета и других. Более того, в нынешнем году власти Петербурга создали для Эйфмана площадку, где его труппа может развернуть свою творческую работу.

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«Александринский театр всегда открыт для друзей и партнеров, мы готовы помогать творческим акциям городского и федерального значения, фестивалям, гастрольным показам прославленных и молодых коллективов, и они должны реализовываться не в ущерб нашей собственной творческой жизни. Не в ущерб интересам нашего зрителя», — отмечено в письме.

В театре Бориса Эйфмана корреспонденту ИА REGNUM сказали, что пока воздержатся от комментариев. Возможно, они будут даны в ходе пресс-конференции.