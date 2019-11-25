Минск, 25 ноября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. У Белоруссии очень много общего с государствами Северной Европы, их связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. Об этом 25 ноября заявилАлександр Лукашенко, принимая в Минске министров иностранных дел ШвецииАнн Линде и ФинляндииПекку Хаависто, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Встреча с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. 25.11.2019

«Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Белоруссия вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях», — заявил Лукашенко.

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Он отметил: «Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди».

«Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Белоруссии в рамках инициативы «Восточное партнерство», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Лукашенко пригласил компании из Финляндии и Швеции к реализации проектов в Белоруссии, отметив: «Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Белоруссии продукцию на рынки Европы и Азии».

Пекка Хаависто отметил «позитивные тенденции» в торгово-экономическом сотрудничестве с постсоветской республикой. Дипломат проявил интерес к участию в повышении безопасности БелАЭС и готовность «обсуждать вопросы, касающиеся прав человека».

По данным официальной статистики, у белорусской стороны хронической отрицательное сальдо во взаимной торговле. За 2018 год товарооборот с Финляндией составил $127,6 млн и не восстановился до докризисных значений.

Анн Линде в свою очередь сказала: «Финляндия, Швеция и Белоруссия — это страны одного региона, и нам есть что обсудить. У нас есть общие проблемы, например в экологии, связанные с изменением климата. Мы также тесно сотрудничаем по многим вопросам в торговле, повышения уровня контактов между гражданами наших стран».

Товарооборот Белоруссии со Швецией за 2018 год составил $171,3 млн, из которых $52,1 млн пришлось на белорусский экспорт. В торговле с королевством у постсоветской республики также многолетнее отрицательное сальдо.