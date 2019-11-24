В Ираке назвали число погибших в ходе акций протеста
Багдад, 24 ноября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В Ираке с начала октября в ходе акций протеста погибли более 110 человек, сообщает агентство INA со ссылкой на данные Минздрава.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ирак
Отмечается, что в это число входят как «погибшие участники акций протеста, так и жертвы в рядах сотрудников сил безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября, граждане вышли на улицы страны с требованием обуздать коррупцию, создать рабочие места и в целом поднять уровень жизни населения.
Протестующие контролируют в Багдаде площадь Тахрир и ряд крупных районов, основные бои между полицией и протестующими ведутся за контроль мостов столицы.
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