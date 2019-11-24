Киншаса, 24 ноября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 24 человека погибли при крушении легкомоторного самолёта типа Dornier-228 авиакомпании Busy Bee в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 24 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Airwlfhound Самолёт Dornier- 228

Крушение самолёта произошло над жилыми кварталами города Гома на востоке ДРК. По данным AFR, полученным от представителя городских сил гражданской обороны, на месте крушения было найдено 24 тела. На борту самолёта находились 17 пассажиров и два члена экипажа, но при этом самолёт рухнул на жилые кварталы города, поэтому некоторые погибшие, возможно, были жителями района, над которым произошло крушение.

Сообщается, что самолёт упал через три минуты после взлёта, на месте крушения возник пожар, который был потушен прибывшими спасателями. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате падения самолёта на жилые кварталы в ДР Конго.