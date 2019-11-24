Киншаса, , 13:14 — REGNUM Не менее шести человек погибли при крушении легкомоторного самолёта типа Dornier, принадлежащего частной авиакомпании Busy Bee в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 24 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

У самолёта возникли проблемы при взлёте с аэродрома, самолёт рухнул в жилом квартале города Гома в провинции Северное Киву. По предварительным данным, на борту самолёта было 17 пассажиров и два члена экипажа.

На место ЧП прибыли пожарные, представители мэрии Гомы и грузовой автомобиль миссии ООН в ДРК. Удалось обнаружить только шесть тел погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

В свою очередь, официальный представитель аэропорта города Гомы заявил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке самолёта в аэропорту Ростова-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия у второго пилота.

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