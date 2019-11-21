Москва, 22 ноября, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Сбербанк полностью пересматривает концепцию кибербезопасности в связи с утечкой данных клиентов, которая произошла в октябре этого года, заявил 21 ноября глава кредитной организации Герман Греф в интервью изданию Forbes.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

«Это первый и, надеюсь, последний раз в нашей истории. Этот случай нас многому научил», — признался он.

Главным изменением, по словам Грефа, станет создание такой системы киберзащиты, которая сможет противостоять как внешним угрозам, так и «внутреннему предательству».

Напомним, в октябре в Сбербанке сообщили о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затронула по меньшей мере 200 клиентов. В ходе расследования удалось установить, что секретные данные были проданы одним из сотрудников банка.

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