Симферополь, 20 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Крыму нет системы сейсмического контроля землетрясений в районе моста через Керченский пролив. Об этом в эфире крымской радиостанции 20 ноября заявил директор института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман.

Kremlin.ru Крымский мост

«У нас нет системы контроля за сейсмической обстановкой в районе Крымского моста. Мы не можем этого добиться никак, хотя она не очень дорогая и могла бы решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и так далее», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на Крымском мосту будет запущено, как и планировалось — в декабре 2019 года. 8 ноября стартовали продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

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