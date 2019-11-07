Москва, , 23:32 — REGNUM Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» озвучила цены билетов на поезда в Крым. Билеты появятся в продаже с 8 ноября.

Крымский мост Most.life

Так, путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь на поезде в плацкартном вагоне обойдется в сумму от 3,5 тыс. рублей, в купейном вагоне — от 3,9 тыс. рублей.

Стоимость проезда в купейном вагоне поезда Москва — Симферополь составит 2966 рубля.

При этом в копании подчеркнули, что стоимость билетов не фиксированная и цена может меняться в зависимости от спроса, сезонности и ряда других факторов.

Приобрести билеты на поезда в Крым можно будет в кассах или на интернет-сайте компании-перевозчика.

Планируется, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря с Московского вокзала в 14:00. До Севастополя поезд доберется за 43,5 часа.

Напомним, что в скором времени должна быть запущена железнодорожная часть Крымского моста и полуостров будет соединен с железнодорожной етью остальной России.