Варшава, 23 ноября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Официальная Варшава уведомила о прекращении импорта российского газа после 31 декабря 2022 года. Что это может означать и где Польша намеревается брать газ после указанной даты, пишет автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

На своей территории Польша добывает всего 4 млрд кубометров газа из необходимых 19,7 млрд. Всё остальное — это поставки из разных источников, включая российский «Газпром», поставляющий более половины. Серьезную часть российского газа Польша, похоже, намерена заменить американским, прицениваясь к СПГ. Известно о подписании уже трех контрактов, и хотя их подробности не раскрываются, речь идет, по-видимому, об объемах до 9,5 млрд кубометров.

Разговоры о трубопроводе Baltic Pipe велись последние годы крайне интенсивно, но, как ни крути, а строиться он будет еще полгода. «Северный поток» действует уже некоторое время и Baltic Pipe по плану строительства должен его пересечь. А вот на это придется получать разрешение «Газпрома». Но как ни комбинируй возможные источники поставки, без России у Польши возникает существенная нехватка голубого топлива, и эти недостающие кубометры Варшава планирует закупить на газовом рынке ЕС. Понятно, что там будет всё тот же российский газ, но свободный рынок как бы обнулит его недемократичность.

В итоге Польша понесет финансовые потери, зато может приобрести больший вес в рамках евробюрократической элиты, объединив под своим крылом всех антироссийских лимитрофов. Второе для Польши может оказаться значительно важнее первого.

Читайте статью Александра Запольскиса «Истинный смысл официального отказа Польши покупать российский газ».