16 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Польша сделала первую практическую заявку на политическую гегемонию в Европе. Пока этого еще не видно, но очень скоро станет понятно, что уведомление о прекращении импорта российского газа после 31 декабря 2022 года в действительности несет именно такое значение

Александр Запольскис, , 16:28 — REGNUM Ну, что тут можно сказать, Польша сделала первую практическую заявку на политическую гегемонию в Европе. Пока этого еще не видно, но очень скоро станет понятно, что уведомление о прекращении импорта российского газа после 31 декабря 2022 года в действительности несет именно такое значение.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

На первый взгляд, расклад кажется простым. Общее потребление газа в Польше в 2018 году достигло 19,7 млрд кубических метров, демонстрируя стабильный рост на уровне 2,9% в год. Собственной добычей закрывается примерно 4 млрд кубов, остальные 15,7 обеспечиваются импортом. В том числе, 9,9 млрд м3 поставлял «Газпром» по договору, заключенному еще в 1996 году и истекающему в 2022.

На данный момент, кроме России, Варшава имеет еще четыре источника энергоносителей. Польша оказалась последней страной, успевшей впрыгнуть в уходящий поезд катарских экспортных контрактов. Правда, законтрактовать удалось всего 1,5 млрд кубов в год, да и цены по факту оказались в 2−2,7 раза дороже среднеевропейского рынка.

Далее, Варшава подписала уже три контракта на закупку СПГ в США. Общий фактический объем не называется, но источники называют цифру от 5 до 9,5 млрд кубов. Польские власти анонсируют цену «на треть ниже, чем у Газпрома», но, во-первых, не называют конкретное значение, во-вторых, сравнивая окончательную цену «Газпрома» уже в Польше с отпускной ценой газа еще в США, то есть без учета расходов на сжижение, доставку и последующую регазификацию.

Пока себестоимость американского товара с доставкой в Европу находится у отметки в районе 8,4−9,2 долларов за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ) тогда как рынок торгуется в среднем за 7,2−8 долларов. Так что себе поляки оставляют немного, не более 900 млн кубометров, остальное пытаются продать в Восточную Европу.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

Очень большая ставка делается на трубопровод Baltic Pipe из Норвегии, строительство которого теоретически должно быть закончено к лету 2020 году. Как при этом предполагается решать вопрос с пересечением польской трубой уже действующей магистрали «Северный поток» — вопрос остается открытым. А разрешение «Газпрома» получать придется. Но все равно Варшава полагает получать из Норвегии порядка 2,5 млрд кубометров в год. Ради чего поляки ведут скупку норвежских газоносных участков.

Остальное недостающее количество (около 10 млрд м3) будет закупаться на свободном газовом рынке ЕС, контроля над которым поляки активно, и не без успеха, добиваются. Рассчитывая видимо достичь цели в ближайшие два года. О том, что треть европейского газа происходит тоже из РФ, просто умалчивается. Куплен в Европе, значит, европейский и точка.

Таким образом, надобность для Польши в прямом российском поставщике окончательно отпадет, и Варшава сможет стать ключевым бастионом Восточного вала, отделяющего Европу от России. Что сделает ее, безусловно, привлекательным партнером США в качестве ключевого проводника американской внешней политики на европейском континенте и одной из главных, если не ведущей, геополитической силой, управляющей всем Евросоюзом. Там и там, естественно, за деньги.

Польша, конечно, экономически маленькая, но конструкция ЕС такова, что став лидером восточноевропейских лимитрофов (прежде всего в составе Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и еще десятка вовсе уж крошечных стран), Варшава получает контроль над количеством влияющих голосов Европарламента, больше, чем их имеют Германия или Франция. А так как Берлин с Парижем так и не смогли сформировать тесный эффективный союз, бюрократически Польша оказывается не так уж сильно слабее их обоих вместе взятых.

Европейский союз и Польша Michal Osmenda

По крайней мере, таким расклад выглядит в глазах польской правящей элиты. План имеет единственную уязвимость — слишком большую зависимость от российских газовых поставок. На протяжении последних десяти лет Варшава приложила много сил для устранения этой проблемы. Отправка уведомления о прекращении сотрудничества с Россией по истечению срока действующего контракта говорит о том, что, как им кажется, дело с обретением абсолютного лидерства в Европе у поляков уже буквально на мази. Однако продолжение следует…