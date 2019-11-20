Анкара, 20 ноября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В Анкаре после 14-летнего перерыва состоялось заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Турцией и Грузией. Об этом 20 ноября сообщает издание «Новости-Грузия».

В работе заседания приняла участие сопредседатели комиссии — министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр торговли Турции Русанор Пекджан.

На встрече стороны пришли к выводу о необходимости внесения поправок в действующее между странами соглашение о свободной торговле. Министры выразили уверенность, что изменение соглашения будет способствовать развитию двусторонней торговли и увеличению объема грузинского экспорта на турецкий рынок.

По словам грузинского министра, соглашение увеличит ассортимент той продукции, которую Турция и Грузия смогут вывозить на рынок Евросоюза, благодаря чему останутся в выигрыше как грузинский, так и турецкий бизнес.

Стороны договорились о том, что до конца года с целью изучения возможностей повышения грузинского экспорта турецкая сторона направит в Грузию экспертную группу. Грузия намерена увеличить экспорт в Европу товаров животного происхождения, которые будут производиться из турецкого сырья.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с между странами с января по сентябрь 2019 года составил около 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%.

Читайте также: В Анкаре состоялась встреча президента Турции и премьера Грузии