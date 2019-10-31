Анкара, , 16:43 — REGNUM 31 октября в Анкаре премьер-министр Грузии был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о проведении в скором времени в Анкаре заседания грузино-турецкого Совета по стратегическому партнерству, передает пресс-служба премьер-министра.

В ходе переговоров также принято решение о проведении в ноябре заседания двусторонней смешанной экономической комиссии на уровне министров с целью углубления торгово-экономических отношений. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики и логистики и совместные проекты в области туризма и культуры.

Президент Эрдоган выразил территориальной целостности и суверенитета Грузии, отметив, что приветствует двусторонние визиты на высоком уровне.

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