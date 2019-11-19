Москва, 19 ноября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемому в мошенничестве бывшему замначальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майору Александру Мельникову до 22 января.

За решёткой

«Продлить обвиняемому Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 22 января 2020 года», — огласил решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД РФ пытался получить от предпринимателя 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, которое было заведено в 2015 году. Мельникову помогали в этом бывший сотрудник ОВД «Пресненский» и двое знакомых. Мельников был задержан в конце сентября.

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