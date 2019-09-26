Москва, , 11:13 — REGNUM Генерал-майор МВД Александр Мельников арестован за попытку мошенничества. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы, передает радиостанция Business FM.

По версии следствия, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД РФ пытался получить от предпринимателя 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, которое было заведено в 2015 году. Мельникову помогали в этом бывший сотрудник ОВД «Пресненский» и двое знакомых.

Через посредника генерал договорился с бизнесменом о передаче денег двумя частями. Посредника и двоих его знакомых задержали с поличным 22 августа, самого генерала — 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии сотрудника полиции уволили после приобретения дома и участка земли. Он не отчитался о столь крупных расходах своей семьи.

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