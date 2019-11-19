Саратов, 19 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В саратовский арбитраж поступил иск Министерства промышленности и торговли России к старейшему заводу-производителю троллейбусов из Саратовской области — ЗАО «Тролза», которое находится в сложном финансовом положении с весны 2019 года. Сумма иска — около 0,5 млрд рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск поступил 15 ноября 2019 года, сумма исковых требований — 478 млн рублей. Подробности спора пока неизвестны. Также 10 декабря 2019 года суд начнёт рассматривать иск к тому же заводу, поданный комитетом по земельным ресурсам администрации Энгельсского района Саратовской области. Сумма претензий по этому делу — 1,586 млн рублей (задолженность по договору аренды от 27.10.2003 года на земельный участок площадью 376 735 кв. м, предназначенный под производственные и административные здания).

Напомним, в арбитраже также не закончено рассмотрение банкротного иска к заводу, поданному банком «Россия», вменяющему ответчику долги почти на 190 млн рублей, которые обеспечены залогом имущества. Завод, отработавший в Саратовской области свыше 100 лет, поставляет свою продукцию в 90 городов страны, где ещё сохранились как общественный транспорт троллейбусные маршруты.

Проблемы у завода начались весной 2019 года, и он ушёл в режим простоя.

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Несколько месяцев назад минпромторг Саратовской области сообщил, что производство на заводе возобновят до конца текущего, для чего ищется инвестор. Среди кандидатов на эту роль — представитель дивизиона «Трансмашхолдинга».

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