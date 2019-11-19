Новосибирск, 19 ноября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Сотрудники новосибирского управления МЧС России призвали новосибирцев соблюдать повышенные меры безопасности в связи с сильными морозами, которые прогнозируются в регионе в ближайшее время.

Мороз

Напомним, ранее синоптики сообщили о том, что с 19 по 21 ноября в Новосибирской области ожидается резкое понижение температуры.

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Спасатели просят население региона «одеваться соответственно погоде, сократить время пребывания на улице, не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы», а также «отказаться от выходов на водоёмы и тщательно готовиться к поездкам за пределы населённых пунктов».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в течение сегодняшнего дня, 19 ноября, в Новосибирске ожидается усиление морозов до — 20 °C, с дальнейшим понижением температуры до — 28 °C.