Вашингтон, 18 ноября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Министерство торговли США объявило об отсрочке запрета на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei, 18 ноября передает агентство Reuters.

Kārlis Dambrāns Huawei

Отсрочка запрета ведения бизнеса с китайской корпорацией для американских компаний введена на 90 дней.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, об отмене запрета речь не идет, и администрация «продолжит строго контролировать экспорт чувствительных технологий» и другие «угрозы национальной безопасности».

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