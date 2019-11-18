Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд (МОВС) перешел к завершающей стадии рассмотрения резонансного уголовного дела по теракту в метро Петербурга, совершенному в апреле 2017 года. Напомним, процесс (с многочисленными перерывами) идет со 2 апреля 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

В помещении Ленинградского окружного военного суда (ЛОВС) в Петербурге судят десять мужчин и одну женщину — все они в той или иной мере считаются причастными к совершенному теракту и должны, по мнению государственного обвинения, понести суровые наказания.

Напомним, в 14:40 мск 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «синей» (второй) ветки Петербургского метрополитена в вагоне состава, двигавшегося со стороны «Сенной площади» к «Технологическому институту», прогремел мощный взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое, по данным следствия, находилось в рюкзаке террориста-смертника, 22-летнего выходца из Киргизии, этнического узбека Акбаржона Джалилова.

На месте теракта погибли 12 человек, еще трое, несмотря на оказанную им помощь, скончались вскоре в больницах. Пострадали еще около 100 человек — люди получили травмы, ожоги, переломы, контузии. Несколько человек на всю жизнь остались инвалидами, многие до сих пор нуждаются в реабилитации.

«Общественная значимость совершенного преступления не просто велика, она колоссальна. Терроризм — это идеология насилия, направленная на поражение десятков и сотен ни в чем не повинных людей и создание в обществе атмосферы страха. Вряд ли что-то может превзойти по жестокости террористический акт», — начала свою речь представитель государственного обвинения Надежда Тихонова.

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На скамье подсудимых в «аквариуме» суда находятся 11 человек:

братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, братья Мухамадюсуп и Ибрагим Эрматовы и Шохиста Каримова.

Как следует из зачитанного гособвинителем документа, средства на совершение террористического акта были переведены на «киви-кошелек» Джалилова Аброром Азимовым. 2,5 тысячи долларов «появились» после продажи частного дома. Деньги были потрачены молодым человеком на аренду квартиры на Гражданском проспекте Петербурга, а также покупку компонентов, которых хватило для изготовления трех самодельных взрывных устройств (СВУ).

Одно из них сработало в вагоне метро, второе было обезврежено на станции «Площадь Восстания», третье найдено в квартире, которую снимали обвиняемые в Невском районе Петербурга.

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Остальные подсудимые в той или иной мере помогали будущему террористу-смертнику в реализации его задумки. Так, по версии следствия, Каримова предоставила свою сим-карту «для установления связи задействованных лиц». Мужчины же обвиняются в хранении, переноске и ношении оружия и взрывных устройств, сокрытии информации о готовящемся теракте.

Кроме того, «все они обвиняются в том, что приняли участие в террористическом сообществе и совершили умышленные действия, непосредственно направленные на совершение террористического акта», заявила гособвинитель.

Она отметила, что все подсудимые свою вину не признают и заявляют, что их оговорили. Несмотря на эти утверждения, обвинение считает, что вина каждого доказана в полной мере, и они заслуживают реального наказания. В качестве подтверждения своей позиции Тихонова привела ряд объективных доказательства. К примеру, на деталях самодельных взрывных устройств были обнаружены следы ДНК и отпечатки пальцев нескольких обвиняемых.

«Требуется решительная и бескомпромиссная борьба с этим отвратительным злом — терроризм», — отчеканила Надежда Тихонова. После чего запросила у суда наказания в виде лишения свободы без права снижения срока наказаний ниже установленного в УК РФ.

Для Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматова прокурор, по совокупности совершенных преступлений, запросила пожизненные сроки с отбыванием наказания в колонии особого режима. Для Содика Ортикова — 28 лет колонии строгого режима, для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Дилмурада Муидинова гособвинитель попросила по 27 лет колонии строгого режима. Всех также предлагается оштрафовать на 1 млн рублей каждого.

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Однако, как только гособвинитель начала зачитывать предлагаемый срок для Шохисты Каримовой, та упала в обморок, а кто-то из подсудимых вскрикнул: «Что за издевательство! Какие сроки?».

Завершение выступления государственного обвинителя суду пришлось отложить на 30 минут, а приставы вызвали скорую помощь для подсудимой.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

Во время перерыва впервые к СМИ обратилась мать Содика Ортикова. Женщина срывающимся голосом заявила, что следователи просили журналистам комментарии не давать. По ее словам, ей обещали, что сына отпустят, что с него снимут 205 статью УК РФ («Террористический акт»).

«У них нет никаких доказательств, ни в одежде, ни в телефоне, нигде ничего не нашли. Мне сказали, что он просто не в то время, не в том месте оказался», — сказала мать обвиняемого.

Шокированы выступлением государственного обвинителя и защитники подсудимых. Один из них назвал происходящее «судилищем».

Продолжение прений и окончательное оглашение требуемых наказаний в итоге перенесли на вторник, 19 ноября.

«Каримовой вызвана бригада скорой помощи и оказана медпомощь. Продолжить судебное заседания она не может. Подсудимая Каримова подняться в зал заседания для продолжения судебного заседания отказывается, кричит, упирается, опять истерика», — зачитал судья акт начальника конвоя, чем объяснил причину переноса.

ИА REGNUM продолжит следить за ходом процесса.