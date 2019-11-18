Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM На процессе по делу о теракте в метро Петербурга государственный обвинитель запросил пожизненное наказание с отбыванием в колонии особого режима четырем обвиняемым в организации террористического акта в апреле 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября из зала суда. Другим подсудимым также запрошены длительные сроки заключения.

Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Прежде чем запросить у суда наказание, прокурор попросила суд учесть, что подсудимые ранее не привлекались к уголовной ответственности, многие имеют на иждивении малолетних детей. Однако потребовала признать их виновными и не наказывать сроками ниже указанных в Уголовном кодексе пределов или условно.

В результате, государственный обвинитель запросил: Аброру Азимову — пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Такое же наказание было запрошено и его брату Акраму Азимову.

Братьям Ибрагимжону и Мухамадюсупу Эрматовым обвинением также запрошены пожизненные сроки и штрафы по 1 млн рублей.

Содику Ортикову были запрошены 28 лет строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Сейфулле Хакимову, Азамжону Махмудову, Бахраму Эргашеву, Дилмураду Муидинову — по совокупности всех преступлений — запрошено по 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом каждому по 1 млн рублей.

Сроки, запрошенные еще двоим подсудимым, огласят после перерыва.

«В период следствия все подсудимые были обеспечены адвокатами. Каких-либо данных о применении недозволенных мер к подсудимым, нарушавших их права во время следствия, не установлено», — отметила гособвинитель.

Напомним, судебное следствие по делу о подрыве вагона в Петербургском метрополитене подходит к завершению. Государственный обвинитель выступил с обвинительным заключением по отношению к 11 выходцами из азиатских стран СНГ. Им вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще около 100 человек пострадали.

На скамье подсудимых оказались: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Все они отрицают какую-либо причастность к вменяемым им обвинениям и настаивают на своей невиновности.