Вильнюс, 18 ноября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Литве объявили о завершении «исследования», которое якобы наглядно показывает, что во времена нахождения в составе СССР Литва была «не дотационным регионом», а, наоборот, «донором всего СССР». «Исследование» провёл печально известный своими подтасовками так называемый «Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы», а данные брались из неких материалов доходов и расходов всесоюзного бюджета. Подробно об этом сегодня, 18 ноября, пишет литовский новостной портал 15min.lt.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Исследование» проводилось на основании «Отчёта доходов ежегодного союзного и республиканских бюджетов» за 1946−1989 года. Выводы исследования якобы свидетельствуют, что Литва гораздо больше отдавала союзному бюджету, нежели получала из центрального бюджета. «Литва не содержалась за счёт Советского Союза. В настоящее время у нас красноречивая сводная, которую необходимо окутать в личину исторических событий. Собранная информация обосновывается конкретными документами, поэтому разоблачить миф не так и сложно, но это нужно увязать с последовательностью исторических событий», — заявила изданию специалист литовского центра Вида Кумичене.

Какую конкретную сумму Литва собирается требовать от властей России, пока не говорится. Как и то, насколько широка совокупность документов, которые использовались в «исследовании»? Например, прямые дотации на строительство объектов всесоюзного значения. Таких, как порт Клайпеды со всей его инфраструктурой, до сих пор единственный в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод, уже закрытая Игналинская АЭС, крупнейший в Прибалтике завод по производству азотных удобрений Achema и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва решила требовать от России «компенсацию за оккупацию СССР» в размере 23 млрд евро, однако это решение принято ещё в 1995 году, а после этого власти неоднократно называли суммы в десять, а то и в сто раз больше. Однако официально пока сумма является именно такой.

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Напомним также, что так называемый «Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы» известен своими подлогами. Последний крупный скандал — объявление центра, что советский актёр Донатас Банионис и дирижёр Саулюс Сондецкис работали на КГБ СССР. Это утверждение позже было опровергнуто. Это учреждение ранее анонсировало публикацию документов «о преступлениях советской армии в Литве». «С самого начала вторжения советской армии начались разграбления советскими солдатами, кражи у гражданских лиц, убийства, изнасилования», — писало в своём анонсе литовское учреждение.

«Террор, убийства, погромы, насилие», — именно всё это заставило идти жителей в так называемые «лесные братья», которые занялись партизанской войной, пишет центр. Тем временем «оккупанты» «сжигали деревни» и вели себя как палачи, как самые настоящие садисты и маньяки, говорится в предисловии к документам об «ужасах оккупации». Однако при изучении оказалось, что в собранных документах — банальная криминальная хроника тех лет, которая как раз демонстрировала, как советские правоохранительные органы борются с послевоенной преступностью.