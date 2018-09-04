Изнасилованный мозг литовского Промокашки

Олег Михайлов, , 12:00 — REGNUM

Так называемый литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, уже несколько подзабытый в самой Литве, громко напомнил о себе. И сразу в трёх направлениях. С 30 августа на своём сайте учреждение открыло новую рубрику «Репрессивные меры учреждений оккупационного режима», в которой в настоящий момент только одна субрубрика, озаглавленная как «Советская армия в Литве 1944−1949». По заявлению центра, отныне он начинает публиковать документы «о преступлениях советской армии в Литве».

«С самого начала вторжения советской армии начались разграбления советскими солдатами, кражи у гражданских лиц, убийства, изнасилования», — пишет в своём анонсе литовское учреждение. «Террор, убийства, погромы, насилие», — именно всё это заставило идти жителей в так называемые «лесные братья», которые занялись партизанской войной, пишет центр. Тем временем «оккупанты» «сжигали деревни» и вели себя как палачи, как самые настоящие садисты и маньяки, говорится в предисловии к документам об «ужасах оккупации».

Новость подхватили литовские СМИ, которые добавляют: «Документы свидетельствуют, что после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях начались повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста. «Насиловали и семидесятилетних старух, и четырнадцатилетних девочек — даже в присутствии родителей, — говорится в сообщении центра» (цитата новостного агентства BNS, портала Delfi и т.д.)

Однако при беглом изучении оказывается, что в собранных документах — банальная криминальная хроника тех лет. Например, в самом первом опубликованном документе — доклад начальнику главного управления милиции МВД СССР генерал-лейтенанту Леонтьеву о состоянии уголовной преступности и об агентурно-оперативной работе органов милиции Литовской ССР за первый квартал 1947 года.

В докладе как раз рассказывается, как пресекаются преступления разных масштабов: от малых бытовых, до действий банд. О внедрении в преступный мир, разоблачениях, арестах, наказаниях. Об изъятии оружия, предотвращении грабежей и разбоев. «Вскрыто и ликвидировано 142 уголовно-преступные группировки с арестом 559 человек», — например, пишется на третьей странице отчёта.

Описываются и сами преступления. Вот группа в прошлом судимых, Никифоров Н.В., Акентьев А.П. и Абрамов М.Н., ограбили в Утяне дом гр-на Сабаляускаса — забрали продукты и вещи. Задержаны. Наказаны. Или «12 января с/г в 20 часов в гор. Вильнюс, на ул. Костюшко, около моста, двое неизвестных напали на гр-ку Самтонович Станиславу Казимировну и пытались ограбить последнюю, но при попытке ограбления патрулями милиции грабители были задержаны». Далее фамилии «преступников-гастролёров» и прочая информация. Словом, обычная криминальная хроника того времени, где в том числе и много действительно жестокости и убийств.

Однако сегодняшний литовский обыватель редко читает документы, но читает аннотации. Про «изнасилования 70-летних», например. Не углубляясь в первоисточник.

Так называемый литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы уже знаменит своими подобными подтасовками. Так, в январе 2018 года именно он объявил, что великий актёр Донатас Банионис и великий дирижёр Саулюс Сондецкис — агенты КГБ. И также документы представили. Некий журнал учёта, где фамилии были вписаны ручкой, а рядом пространные рассуждения, вполне возможно, действительного сотрудника КГБ, который наблюдал за деятельностью Баниониса и Сондецкиса. Тогда в псевдоисследовательском центре сделали вывод: раз вписаны, значит точно сотрудничали.

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И лишь в конце мая выяснилась позорная для центра правда — никакие не агенты, приведённым доводам — грош цена, а центр попросту пиарится на знаменитых фамилиях. Центр оправдывался, что совсем не собирался осквернить память ушедших великих деятелей, мол только документы публиковал. Но за руку его сотрудников уже схватили — кроме отсканированных листов, есть и анонсы самого центра. Где, что тогда, чёрным по белому: Банионис да Сондецкис — агенты КГБ, что сейчас — «сплошь насиловали 70-летних бабушек да 14-летних девочек».

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В истории с Банионисом и Сондецкисом разоблачение мало кто услышал. С января по май — много воды утекло, а про знаменитых «кэгэбистов» сделали свои материалы СМИ со всех континентов.

Так и тут в итоге: банальная криминальная хроника послевоенных лет. Захватывающая во многих эпизодах — готовый сценарий новых серий «Место встречи изменить нельзя». Но завёрнутые в обёртку и подтасованные современными литовскими даже не Фоксами и Горбатыми, а Промокашками, которые подают послевоенный разгул криминала как доказательства зверства Красной армии. Не в первый раз.

Это прибыльное мероприятие. Этот же центр в первые числа сентября объявил, что, оказывается, «Литва кормила СССР». Якобы в первые послевоенные годы. Но это — неточно, сказали в центре. Для более глубокого анализа, который непременно должен подтвердить этот вывод, не хватает денег. Центр попросил властей отстегнуть — дело-то «благородное». А так, жаловались сотрудники учреждения, без финансирования стоит даже работа по подсчёту «ущерба от советской оккупации». Вот подкинете деньжат — не такой напишем.