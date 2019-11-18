Москва, 18 ноября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Активность НАТО в Восточной Европе станет одной из тем переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем. Встреча министров пройдет 18 ноября в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Макей прибыл в Москву с рабочим визитом. Он намерен обсудить с российской стороной вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия. Так, министры рассмотрят итоги выполнения программ в сфере внешней политики, реализуемых в период существования Союзного государства, уточнила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главы дипломатий обеих стран также уделят внимание сфере безопасности, в частности — военно-политической активности Североатлантического альянса в Восточной Европе и подходам Москвы и Минска к отношениям с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии соберутся на совместное заседание.

Читайте также: Названа дата совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии

Напомним, что вчера, 17 ноября, в ходе посещения избирательного участка в Минске в ходе голосования на выборах в парламент страны нынешний президент республики Александр Лукашенко задал целый ряд вопросов относительно будущего Союзного государства, в том числе подчеркнул: «Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз?»