Минск, 18 ноября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. ВВП Белоруссии при Александре Лукашенко будет расти. Об этом в своём пресс-релизе проинформировало международное агентство Fitch Ratings.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко. Коррупция

«Политическая власть сосредоточена в руках президента Лукашенко, который правит с 1994 года. Fitch предполагает, что в среднесрочной перспективе он останется у власти», — сказано в сообщении рейтингового агентства.

ВВП Белоруссии при Лукашенко сбавит темп роста до 1,3% в 2019 году, что «отражает более слабый внешний спрос и негативное влияние загрязненной нефти» — т. е. весенних поставок некондиционной нефти из России, поставленной в постсоветскую республику по нефтепроводу «Дружба» более чем полгода назад. В 2020 — 2021 годах рост ВВП Белоруссии составит 1,5% и «это ниже прогноза бюджета 2020 года на уровне 1,9% и прогнозируемого медианного показателя «B» на уровне 3,4%».

Инфляция в Белоруссии составит 5,7% в 2019 году и 5,3% в 2020 — 2021 годах, констатировали в Fitch. Эти показатели также хуже официального прогноза, утверждённого указом Александра Лукашенко.

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Лукашенко не будет менять экономическую политику в целом. Подходы к реформированию госсектора и системы ЖКХ останутся прежними, считают эксперты Fitch.

Они также отметили, что ЗВР Белоруссии невелики, будут снижаться, а в целом «внешняя ликвидность Белоруссии является одной из самых слабых среди стран в категории «В». На рост белорусского ВВП негативно влияют высокий внешний долг и отсутствие российской поддержки.

«Белоруссия сохраняет высокую экономическую зависимость от России, поэтому уязвима от изменений в российской политике», — констатировали в Fitch.

Москва и Минск сохраняют значительные разногласия по темпам и механизмам углубления интеграции, констатировали эксперты Fitch. Они не склонны преуменьшать негативное влияние возможного провала декабрьских переговоров в Москве Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Fitch исходит из того, что Москва решится на «компенсацию» за изменение своего налогового законодательства («налоговый манёвр») «только после заключения соглашения об экономической интеграции». Без выплаты «компенсации» Минск ждут затруднения в адаптации к росту цен на импортную нефть. При средней цене нефти $70 за баррель прямые затраты Белоруссии в 2019 — 2024 годах вырастут на $10,6 млрд, подсчитали в Fitch.

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