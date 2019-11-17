Керчь, Крым, 17 ноября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые были задержаны в конце 2018 года за нарушение границы РФ, покинули место стоянки в порту Керчи. Об этом 17 ноября передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

Совет министров Республики Крым Задержанные украинские корабли. Керчь

Отмечается, что суда передадут Украине 18 ноября в нейтральных водах. Ряд СМИ сообщает, что это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива три украинских боевых корабля совершили провокацию. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы.

Украина назвала такие действия «российской агрессией» и ввела военное положение в десяти областях страны. 7 сентября 2019 года уголовное преследование украинских моряков в России было прекращено. Они были освобождены из-под стражи и переданы Киеву.

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