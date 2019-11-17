Киев, , 08:20 — REGNUM Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс передачи арестованных Россией 25 ноября 2018 года кораблей украинских ВМФ находится на завершающей стадии. Слова Ермака приводит издание «Новое время».

Напомним, что ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы может вернуть Украине два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые были арестованы при попытке прорыва через российский Керченский пролив, ещё до саммита в «нормандском формате».

Позднее МИД России опроверг эту информацию заявив, что никакой привязки к «нормандскому саммиту» в этом вопросе нет.

Но помощник президента Зеленского утверждает, что переговоры на этот счет ведутся и они находятся на завершающем этапе.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.