Минск, 17 ноября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Явка избирателей на парламентские выборы в Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила более 63%, об этом 17 ноября сообщила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.

Gomel.gov.by ЦИК Белоруссии

«Явка избирателей на парламентские выборы в Белоруссии на 16:00 (совпадает с мск) составила 63,65%», — цитирует ее БЕЛТА.

Она добавила, что письменных жалоб о нарушении процедуры голосования в Центральную избирательную комиссию не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Палату представителей национального собрания проходят по мажоритарной системе. Всего в Белоруссии 110 мажоритарных округов, от которых изберут 110 депутатов. Всего на депутатские кресла претендуют 513 человек. По данным белорусских властей, в списки избирателей включены 6,88 млн человек.

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